Les U18 de l'ASVEL invités au plateau final du NGT

JEUNES

Crédit photo : ASVEL Basket Association

L'ASVEL a une deuxième chance de s'illustrer lors tournoi Adidas Next Generation (ANGT). Non-qualifiés lors de la phase précédente, avec une sixième place lors du plateau de Valence, les Villeurbannais font partie des cinq équipes (l'Etoile Rouge Belgrade, Stellazzurra Rome, Valence et Zalgiris Kaunas) ayant obtenues la wildcard pour rejoindre les trois équipes (FC Barcelone, Real Madrid et KK Mega Belgrade) déjà qualifiés sportivement.

La finale se fera en deux groupes de quatre, les premiers de chaque groupe s'affronteront pour gagner le tournoi. L'ASVEL se retrouve dans un groupe A avec le Real de Madrid, le tenant du titre (à l'époque avec Usman Garuba), l’Etoile Rouge et le Zalgiris Kaunas.

La finale de ce tournoi U18 avait été reportée, elle ne se déroulera pas à Cologne en marge du Final Four de l'EuroLeague mais à l'Alqueria del Basket à Valence.