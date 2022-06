Mohamed Diawara et Leila Lacan : deux Français MVP du Basketball Without Borders Europe

JEUNES

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ils ont été impressionnants, d'une facilité et d'une aisance déconcertantes. « Ils », ce sont Mohamed Diawara et Leïla Lacan, les deux Français élus MVP du Basketball Without Borders Europe (du 1er au 4 juin dernier à Milan). Un évènement de choix co-organisé par la FIBA et la NBA, qui permet aux meilleurs jeunes talents européens de s'entraîner, de s'exprimer devant scouts et coachs de NBA et de WNBA.

Auteur d'un panier de la victoire avec la Next Generation Select Team lors de l'EuroLeague juniors, Mohamed Diawara a montré l'étendue de son talent en Italie. L'ancien de Charenton et du Pôle France est polyvalent, capable de tout faire sur un terrain mais doit encore gagner en constance, tant émotionnellement et dans l'engagement (lire le scouting report détaillé d'Envergure ici).

Trois Français All-Star

Un vrai petit diamant abrité par le Paris Basketball. D'autant que ses statistiques en Espoirs (8,2 points à 32,5 % de réussite aux tirs, 5,3 rebonds et 2 passes pour 8,2 d'évaluation) ne sont pas représentatives de son talent. Son ami et coéquipier, Pacôme Dadiet, a, lui, remporté le concours de tirs à 3-points et faisait partie de l'équipe All-Star, tout comme le Choletais Tidjane Salaun. À peine arrivé de Milan qu'ils vont déjà reprendre l'avion pour préparer la Coupe du Monde U17 avec la génération 2005, à Malaga, du 4 au 10 juillet.

Côté féminin, la nouvelle meneuse d'Angers, Leïla Lacan s'est illustrée au BWB Europe. Tout comme Dominique Malonga de l'ASVEL, elle a été à son avantage et a été All-Star. L'ancienne pensionnaire de l'INSEP affichait des stats rondellettes en LF2 avec 11,9 points, 3,6 rebonds et 2,6 passes décisives en 25 minutes de moyenne. Sur les bords de Maine, elle apprendra le métier avec Alexis Peterson, élue dans le cinq idéal de LFB.