Mondeville champion de France U18, le Paris Basket 18 remporte le titre en U15

FÉMININES

Crédit photo : USO Mondeville

C'était le week-end des Final Four en championnat de France jeunes. Dimanche, les U15 masculins de Nanterre et les U18 de l'ASVEL ont été sacrés champions de France. Chez les filles, ce sont les U15 du Paris Basket 18 qui se sont imposées à Wittenheim dans la banlieue de Mulhouse en Alsace. Après avoir pris le meilleur sur le Roannais Basket Féminin - qui a fini troisième, remportant la petite finale 79-74 contre La Roche Vendée - en demi-finales (70-51), Sarah Cissé (17 points) & co ont battu Marne-la-Vallée en finale (60-55).

A Brive-la-Gaillarde, ce sont les U18 de l'USO Mondeville qui ont fait le doublé après avoir remporté la Coupe de France. Intouchables en demi-finales face à Saint-Amand (104-62), Lélia Lesueur (22 points) et ses coéquipières se sont imposées 77-71 contre Bourges en finale.