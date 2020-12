Nanterre corrigé par Barcelone pour son dernier match de poule

JEUNES

Crédit photo : Miguel Angel Polo

Pour leur troisième et dernier match du plateau de Valence du Next Generation Tournament, les U18 de Nanterre n'ont pas fait le poids face au FC Barcelone. Dominé du début à la fin, ils ont perdu 89 à 50. Déjà relégués à 15 points de retard à la mi-temps (44-29), ils ont sombré dans le troisième quart-temps (32-10), concédant notamment de nombreuses pertes de balle (31 au final). Du côté Catalan, le champion d'Europe U16 Michael Caicedo s'est mis en valeur (18 points à 6/12 aux tirs, 6 rebonds, 3 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 25 minutes). Nanterre termine donc dernier du groupe A et affrontera Valence dans le match pour la 7e place ce mardi.