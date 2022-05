Nanterre déborde l'ASVEL dans le final pour être sacré champion de France U15

JEUNES

Crédit photo : Nanterre 92

Après 2016 et 2018, Nanterre a remporté son troisième titre de champion de France U15 ce dimanche à Saint-Julien-les-Villas. Après avoir battu Adour-Dax (qui présentait pourtant un bilan de 20 victoires en 20 matches avant ce Final Four) 74 à 68 en demi-finales, les protégés d'Amine El Hajraoui ont battu l'ASVEL en finale. Alors que les Rhodaniens - qui avaient sorti Charenton en demi-finales (78-89) - ont mené durant toute la rencontre, Oscar Wembanyama & co ont pris le dessus à 1 minute et 30 secondes de la fin pour s'imposer 80 à 78. De son côté, Adour-Dax a remporté la petite-finale 79-52.

Alors que les U18 ont remporté le titre de champion de France également ce dimanche, tout comme les Espoirs vendredi à Limoges, l'ASVEL n'est pas passée loin du triplé en championnat de France jeunes masculins cette saison.