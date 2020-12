Nanterre dernier de l'ANGT, l'ASVEL finit 6e

JEUNES

Crédit photo : Miguel Angel Polo

En ce mardi 29 décembre, les U18 de Nanterre et de Lyon-Villeurbanne ont fini la plateau à Valence de l'Adidas Next Generation Tournament (ANGT) par une défaite.

Nanterre encore battu malgré un très bon Maxime Raynaud

Il s'en est fallu de peu pour que les jeunes de Nanterre décrochent leur première victoire à l'EuroLeague junior. Opposés à Valence, les protégés de Michaël Bur ont cédé en deuxième mi-temps. Pourtant repassés devant au début du dernier quart-temps (69-68, 32'), les coéquipiers de l'excellent Maxime Raynaud (14 points et 18 rebonds pour 27 d'évaluation) n'ont pas tenu la distance contre les Espagnols (88-80) et finissent ainsi à la dernière place du tournoi.

L'ASVEL trop maladroite pour l'emporter

Un peu plus tard dans la journée, les U18 de l'ASVEL ont également dû rendre les armes face à Gran Canaria, en toute fin de rencontre (69-53). Emmenés par un bon Noah Manet (12 points et 9 rebonds pour 17 d'évaluation), l'ASVEL, privée de Killian Malwaya, Daryl Doualla et Romain Parmentelot, finit à la sixième place de la compétition. Trop maladroite pour l'emporter (12/44 à 2-points et 5/25 à 3-points !).

À moins d'y être invités, Nanterre et l'ASVEL ne disputeront pas la phase finale de l'ANGT, prévue à Cologne (Allemagne) entre 27 et 30 mai prochains. Le Pôle France Basketball tentera de s'y qualifier lors du tournoi de Munich (Allemagne), du 22 au 24 janvier 2021.