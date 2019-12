NGT : l'ASVEL jouera la 5e place

JEUNES

Crédit photo : EuroLeague

Vainqueurs la veille sur le fil de Grande-Canarie, les U18 de l'ASVEL se sont toutefois inclinés ce samedi matin contre le FC Barcelone (82-63) avant de se resaisir dans la soirée face au Tofas Bursa (62-70) lors de la 2e journée du Next Generation Tournament (NGT).

Incapable de rivaliser avec Barcelone, l'ASVEL vainqueure contre le Tofas Bursa

Joyaux de la formation villeurbannaise, Matthew Strazel a été aux aboies face aux Catalans face au Barça. En cruel manque d'adresse longue distance (0/7 à 3-points), trop dispendieux (4 ballons perdus), le Marnovallien n'a rien pu faire pour aider les siens. L'ASVEL, en difficulté face à Pau Tendero (27 d'évaluation) & Co, s'est donc logiquement inclinée (82-63) malgré un Daryl Doualla encore saignant (18 points et 4 rebonds).

Bien plus inspirée des deux côtés du terrain, l'ASVEL l'a emporté contre le Tofas Bursa en fin de soirée. D'entrée, c'est l'arrière du Pôle France Basketball, Killian Malwaya (U15, né en 2005) qui donne le rythme avec 9 points en 10 minutes avant que Matthew Strazel (22 d'évaluation) se charge de mettre les siens sur orbite avec 26 de ses 27 points dans les trois derniers quart-temps.

Une 5e place à aller chercher

Malgré un bilan comptable positif (2 victoires - 1 défaite), la troupe de Pierre Parker et d'Anthony Brossard ne jouera pas la finale puisque ce seront Malaga et Grande-Canaria qui se disputeront le billet pour les phases finales de l'Adidas Next Generation Tournament à Cologne (du 21 au 24 mai 2020). Les jeunes villeurbannais essayeront de finir sur une bonne note face à l'Olympiakos Le Pirée, à 11h.

L'ASVEL peut, cependant, espérer une invitation de la part de l'EuroLeague pour les phases finales du NGT, comme ce fut le cas pour le Centre Fédéral en 2017, futur vainqueur du tournoi.

Les résultats de l'ASVEL au Next Generation Tournament (du 27 au 28 décembre 2019) :

Vendredi 27 décembre :

Samedi 28 décembre :