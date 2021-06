NGT : l'ASVEL s'impose au finish contre le Zalgiris Kaunas

JEUNES

Crédit photo : EuroLeague

Victorieux de l'Étoile rouge de Belgrade en ouverture puis battus d'une courte tête par le Real Madrid, les U18 de l'ASVEL ont résisté au retour du Zalgiris Kaunas pour s'imposer 84 à 82.

Menés à la pause (36-38, 20'), les hommes de Pierre Parker ont su faire la différence au retour des vestiaires, avec un excellent duo Kymany Houinsou (16 points mais à 7/15 aux tirs, 12 rebonds et 7 passes pour 25 d'évaluation en 36 minutes) - Kenny Kaziama (23 points à 8/15 aux tirs, 5 rebonds et 2 passes pour 23 d'évaluation en 39 minutes).

"Montrer que l'on fait partie des meilleures équipes d'Europe"

"C’était dur car on a beaucoup donné contre le Real Madrid mais malheureusement, on a perdu, rappelle l'entraîneur villeurbannais Pierre Parker au micro de l'EuroLeague. Aujourd’hui, j’ai dit à mes joueurs qu’il fallait qu’on contrôle ce qu’on pouvait contrôler. On a fait ce qu’on devait faire en remportant cette victoire. Sur ce tournoi, on veut aussi montrer qu’on fait partie des meilleures équipes d’Europe sur cette catégorie d’âge. On ne voulait pas venir juste faire de la figuration. Je suis très fier de mes joueurs."

Malgré le retour de Paulius Murauskas (27 points à 9/13 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes pour 31 d'évaluation en 28 minutes) et des Lituaniens dans le money time (80-75, 35'), l'ASVEL est parvenue à préserver le gain du match. Pour espérer une finale, il faudrait que le Real Madrid s'incline d'au moins trois points cet après-midi contre l'Étoile rouge de Belgrade.

