NGT : Les U18 de l'ASVEL battent d'entrée l'Etoile Rouge de Belgrade

Crédit photo : EuroLeague

Les U18 de l'ASVEL commencent bien leur tournoi du Next Generation de l'EuroLeague à Valence. Ayant fini sixièmes en début d'année 2021, les jeunes Villeurbannais n'étaient pas qualifié pour les phases finales. Mais ils ont finalement bénéficié d'une invitation pour y participer.

Les joueurs de Pierre Parker ont montré qu'ils sont au niveau de l'événement puisqu'ils viennent de s'imposer ce jeudi contre l'Etoile Rouge de Belgrade sur le score de 83-68. Après avoir été dominés toute la première mi-temps, les jeunes Villeurbannais se sont réveillés et sont repassés devant à la sortie des vestiaires pour ensuite gérer la seconde partie de match et terminer avec cette victoire. L'ASVEL a pu compter sur quatre joueurs qui finissent à plus de 10 points. Kymany Houinsou termine avec 13 points à 5/11 aux tirs, Killian Malwaya affiche 11 points, 7 rebonds, 1 passe et 1 interception. Kenny Kasiama cumule 12 points et 3 interceptions et François Wibaut termine meilleur marqueur avec 15 points à 5/7, 6 rebonds, 2 passes et 3 interceptions en 23 minutes pour une évaluation de 21. L'ASVEL a été très agressif en défense avec notamment 12 interception, contre 5 pour Belgrade. Les Rhodaniens affronteront le Real Madrid (tenant du titre) ce vendredi à 11 heures pour leur deuxième match.

Cliquez pour consulter les statistiques du match