NGT : Les U18 de l'ASVEL chutent au bout du suspense contre le Real Madrid

JEUNES

Crédit photo : EuroLeague

Les U18 de l'ASVEL se sont inclinés lors de leur deuxième match du tournoi Next Generation de l'EuroLeague à Valence. Le Real Madrid a pris le dessus en toute fin de match sur les Français dans un match très disputé et serré.

Après leur belle victoire face à l'Etoile Rouge de Belgrade, les U18 chutent de peu, 80-82 contre les U18 du Real Madrid, tenants du titre. Devants d'un point à la mi-temps, 48-47, les Villeurbannais se sont laissés déborder mais de peu, notamment au troisième quart-temps remporté par les Espagnols, 16-12. Côté Real, Eli Ndiaye fait un gros carton avec 30 points à 10/15 aux tirs avec 15 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions pour une évaluation de 45 en 38 minutes. Du côté de l'ASVEL, Romain Parmentelot et Zaccharie Risacher se sont bien complétés avec 19 et 15 points tandis que Kymany Houinsou n'était pas dans son meilleur jour (6 petits points, 4 rebonds et 1 passe). C'est lui qui a commis la faute ayant permis au Real d'avoir deux lancers francs à 3,6 secondes de la. Derrière, l'ASVEL a eu la balle de la gagne mais le tir de Parmentelot n'est pas rentré et l'ASVEL s'incline pour la première fois dans le tournoi.

Les Villeurbannais sont passés proche de réaliser un nouveau gros coup en battant l'un des meilleurs centres de formation d'Europe. Le prochain match des U18 de l'ASVEL se déroule ce samedi contre Kaunas. Si l'ASVEL l'emporte, ils finiront deuxièmes de leur groupe B et joueront donc la petite finale de ce tournoi dimanche contre le deuxième du groupe A.

