NGT : Mohamed Diawara envoie la Next Generation Select Team et ses 4 Français en finale

EUROLEAGUE

Crédit photo :

Pacôme Dadiet avait brillé lors du match 1 avec 27 points (encore 13 points ce vendredi), Illan Piétrus (11 points) l'avait imité au match 2 en donnant l'avantage aux siens face à l'ASVEL, Zacharie Perrin (7 points et 4 rebonds en 15 minutes) s'était également illustré sur ces deux matches... Il ne manquait plus qu'une action décisive pour que Mohamed Diawara (5 points à 2/4 et 2 rebonds en 19 minutes) se fasse remarquer ce vendredi lors du match 3 du Next Generation Tournament. L'ailier français de la Next Generation Team a marqué sur le buzzer - et à 3-points - ce samedi afin de donner la victoire aux siens contre l'Etoile Rouge de Belgrade. Une victoire qui leur permet de se qualifier en finale du tournoi, contre Mega Mozzart Belgrade. Menée 39 à 28 à la pause, la formation coachée par Vassilis Spanoulis a inversé la tendance après la pause. La finale aura lieu ce samedi à 12h30.