NGT : Piétrus, Perin, Dadiet et Diawara dans la "Next Generation Team" finale

C'est une "Next Generation Team" très française qui participera aux phases finales du Next Generation Tournament, du 18 au 22 mai à Belgrade. Cette saison, l'EuroLeague a décidé d'aligner une formation composée de prospects venus de divers horizons - ne faisant pas partie des équipes sélectionnées pour ce tournoi U18 - pour chacun de ses quatre tournois de qualification aux phases finales. Au sein de ces quatre sélections, 12 joueurs ont été retenus pour composer une équipe participant aux phases finales du tournoi organisé en marge du Final Four de l'EuroLeague.

C'est ainsi que les U17 du Paris Basketball Maxence Dadiet et Mohamed Diawara et le U17 de Strasbourg, Illan Piétrus, tous trois membres de la Next Generation Team de Patras, et le U18 d'Antibes Zacherie Perrin, MVP du tournoi de Varèse, se trouvent dans cette équipe. Ce dernier retrouvera de nouveau son coéquipier des Sharks, le U18 croato-suédois Stellan Rajaofera.

Avec également l'ASVEL et le Pôle France de qualifiés, les phases finales du NGT 2022 mettront en valeur de nombreux prospects français.

NEXT GENERATION TEAM BELGRADE - FINALS

It's almost time for the Adidas Next Generation Tournament Finals! The final stage will be played in Belgrade, during the EuroLeague Final Four.

Here's the Next Generation Team that will take part in the competition. pic.twitter.com/x50tI5vzop