Pacôme Dadiet, Mohamed Diawara et Illan Pietrus se sont montrés au Next Génération Tournament

ESPOIRS

Crédit photo : EuroLeague

Les joueurs du Paris Basketball Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara et de Strasbourg Illan Pietrus se sont montrés ce week-end à l'occasion du Next Generation Tournament (NGT) à Patras. Les trois français étaient réunis dans une équipe composée des meilleurs potentiels U18 européens dont les équipes n'étaient sélectionnés pour le NGT.

Durant ce tournoi les trois U17 ont brillé. Sous les ordres de Vassilis Spanoulis, ils ont terminé deuxième de leur poule puis ont remporté la petite finale après avoir gagné devant le FC Barcelone 88-68. L'arrière/ailier Pacôme Dadiet (2,00 m, 17 ans) a été très performant sur ce match avec 22 points, 7 rebonds et 6 passes décisives pour 30 d'évaluation. Sur les quatre matches, il a tourné à 18,8 points, 4,2 rebonds, 1,8 passe décisive, 1,5 interception et 4,8 fautes provoquées pour 18,8 d'évaluation en 29 minutes de jeu. Le point-foward Mohamed Diawara (2,04 m, 17 ans) a noirci les statistiques avec 8,5 points à 37,5% de réussite à 2-points, 6 rebonds, 3,8 passes décisives et 1,2 interception pour 11,2 d'évaluation en 29 minutes de jeu. Enfin, le meneur Illan Pietrus (1,92 m, 17 ans) a montré ses qualités de scoreur avec 15,8 points (mais à 28,8% de réussite à 3-points), 2,5 rebonds, 3,8 passes décisives (pour 3,5 balles perdues), 6,5 fautes provoquées et 1,5 interception pour 13,8 d'évaluation en 28 minutes de jeu. Aucun des trois Français n'a cependant été élus dans le cinq idéal du week-end.

Pour rappel, lors de la phase finale du Next Generation Tournament, fin mai à Belgrade, une équipe des U18 de l'événement sera composée par les meilleurs joueurs n'étant pas qualifiés pour cette phase finale avec leur équipe.