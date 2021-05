Remplacé par Pierre Parker, Anthony Brossard finit bien à la tête des Espoirs de l'ASVEL

ESPOIRS

Crédit photo : Sébastien Grasset

Une deuxième mi-temps pour l’histoire. Bousculés par Cholet Basket en première mi-temps (40-27, 20’), les Espoirs de l’ASVEL se sont imposés en finale du Trophée du Futur à Antibes ce week-end. Après avoir écarté l’Élan Béarnais en quart de finale puis la SIG Strasbourg en demi-finale, ils ont confirmé face au leader de la poule A.

"En deuxième mi-temps, on les a tués"

"En première mi-temps, on se disait qu’on ne pouvait pas laisser passer notre chance avec tout le travail qu’on a fait, explique Kévin Kokila, le MVP officieux de la finale (21 points à 9/12 aux tirs et 12 rebonds pour 25 d'évaluation). Équipe la plus forte individuelle et la plus complète, Kymany Houinsou et sa bande ont réussi à faire craquer le double tenant du titre choletais au retour des vestiaires, en n’encaissant que 17 points dans les 20 dernières minutes. "On ne pouvait pas perdre en jouant comme ça. On n’était pas dans notre routine habituelle et en 1re mi-temps, on a remis les points sur les I et les barres sur les T. En deuxième mi-temps, on les a tués. La défense a fait la différence. On a vraiment resserré la défense et on a déroulé en attaque. On a les meilleurs joueurs donc c’était une formalité pour nous." De quoi permettre d’offrir au club de Tony Parker un premier sacre de champion U21 depuis 2000 et un premier Trophée du Futur depuis 11 ans.

Un doublé et un hommage à Pierre Murtin pour finir

Une première aussi pour l’entraîneur villeurbannais à la tête des U21 de l’ASVEL depuis 5 ans. Et également une dernière, puisqu’il cédera sa place à Pierre Parker la saison prochaine. "On a eu un groupe très complet cette saison, précise l’entraîneur de l’ASVEL qui n’oublie pas de rendre hommage à Romain Parmentelot et à Noah Manet qui n’ont pas pu être de l’aventure. Et ça a payé sur l’ensemble des trois jours."

Anthony Brossard et son staff, après le sacre en finale de l'ASVEL contre Cholet Basket (photo : Théo Quintard)

Au centre de formation villeurbannais depuis 2007, Anthony Brossard espère rester auprès des jeunes à l’ASVEL mais rien n’est moins sûr. En tout cas, il a souhaité rendre hommage à l’un de ses mentors Pierre Murtin, décédé d’une longue maladie en janvier dernier. "Il m’a tout appris, je lui avais promis de le gagner, je sais que de là où il est, il est fier de nous." Et l’objectif de l’ASVEL en U21 avec Pierre Parker reste naturellement le même. "On est ici pour rester à ce niveau, explique-t-il. Anthony a mis la barre haute mais c’est ce que l’on veut à l’ASVEL."

