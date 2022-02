Renforcée par Kymany Houinsou, l'ASVEL entame parfaitement l'Adidas Next Generation Tournament

JEUNES

Crédit photo : EuroLeague

La victoire, avec la manière (87-65) : l'ASVEL débute parfaitement son tournoi de l'Adidas Next Generation Tournament, sorte de Coupe d'Europe des meilleures équipes U18 du continent. Face aux Lituaniens du Lietkabelis Panavezys, Lyon-Villeurbanne a dominé la première mi-temps et n'a pas laissé l'opportunité pà ses adversaires de recoller au score. Après une entrée en matière moyenne (15-16 pour les lituaniens après 7 minutes de jeu), l'ASVEL a augmenté la pression défensive en fin de quart-temps pour passer à +15 (31-16). Une mentalité qui a persisté dans le deuxième quart-temps, Lyon-Villeurbanne comptait 29 points d'avance à la pause, 53-24, grâce notamment à un 26-3 dévastateur. Les hommes de Pierre Parker ont réalisé 9 interceptions et 5 contres sur ce match.

Risacher et Houinsou se distinguent, Doualla au bon souvenir de Villeurbanne

Du côté des joueurs, le plus jeune français titulaire de l'histoire de l'EuroLeague, Zaccharie Risacher (2,00m , 16 ans), a dominé la rencontre. Il a dicté le tempo, mené les contre-attaques et distribué le jeu, avec 17 points à 7 sur 12 aux tirs, 5 rebonds et 5 passes décisives.À l'image de Romain Parmentelot (1,85 m, 18 ans), auteur de 12 points, 6 rebonds et 3 passes décisives, l'ensemble de l'effectif lyonnais a contribué à cette victoire. Avec une mention particulière pour Kymany Houinsou (1,95 m, 18 ans), spécialement rapatrié de son prêt à Saint-Quentin pour pour ce week-end belgradois, qui a compilé 13 points à 6/11, 6 rebonds et 2 passes décisives en 23 minutes.

En face, l'ASVEL retrouvait un de ses anciens pensionnaires, Darryl Doualla (1,95 m, 17 ans), qui a rejoint les rangs de Panavezys à l'été 2021. Bien en rythme, mais contenu par ses anciens coéquipiers, il est l'un des seuls joueurs de son équipe à avoir surnagé, avec 15 points, 9 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions, derrière les 28 unités de Rokas Jocys.

Malgré une deuxième mi-temps moins bien maîtrisée que la première (perdue 34-41), l'ASVEL débute de la plus belle des manières son aventure en phase de poules dans le tournoi ANGT. La journée de samedi sera chargée, les Lyonnais affronteront le Next generation Belgrade, 12 h, avant de jouer dans la soirée (20h) une autre équipe serbe, le Mega Mozzart Belgrade.