TIZ 2022 : La zone Sud-Est impressionne chez les garçons, l'Est l'emporte chez les filles

JEUNES

Crédit photo : FFBB

Tournoi de référence en U13 au niveau national, le Tournoi Inter-Zones (TIZ) est la première occasion de découvrir les futurs prospects masculins et féminins. La semaine passée à Voiron, huit sélections masculines et huit sélections féminines étaient réunies à Voiron, en Isère. Contrairement au Tournoi Inter-Pôles en U15, l'Île-de-France comptait deux sélections (IDF Est et IDF Ouest), permettant de réunir plus de potentiels de région parisienne. La domination francilienne s'en est donc ressentie et chez les garçons, c'est le Sud-Est qui est sorti vainqueur, avec une large victoire face à l'Est en finale (59-30). L'Est a cependant gagné chez le filles, battant l'Île-de-France Est 47 à 31 en finale.

"Ce tournoi réunissant les 80 potentiels français est surtout l’aboutissement de toute une filière, a commenté Vincent Pinho, coach de la sélection Sud-Est, vainqueure de cette édition 2022. Notre zone regroupe le travail de tous les comités de la ligue Occitanie et de la Ligue Sud, que je souhaite remercier, ainsi que pour la confiance qu’ils m’ont accordé pour gérer l’équipe avec mon collègue Patrick Galin. Notre tournoi s’est passé dans les meilleures conditions, nous sommes sortis premier invaincu de la phase de poule afin d’affronter la zone Nord en demi-finale et d’arriver frais physiquement contre l’autre équipe invaincue en finale, la zone Est. Au delà des résultats très favorables pour nous, nous avons surtout la satisfaction d’avoir pu montrer nos 10 joueurs. Et cette première place témoigne de la qualité de formation de tous les acteurs de la Zone Sud-Est, prouvant ainsi qu’on peut y jouer au basket, et qu'une belle génération est à venir."

Parmi les éléments ayant retenus l'attention des observateurs et cadres techniques, on a noté Davon Agot Fortes (Nord), Nils Korman (Sud-Est) ou encore le joueur de l'ASVEL Ayden Clide Tessier-Loe (Est) chez les garçons. Chez les filles, Elikya Badibanga (Sud-Est) est sortie du lot, tout comme Jade Bouchard (Est), Maëlys Ancedy (Île-de-France).