Un tournoi U15 organisé par l'ASVEL en hommage à Pierre Murtin

JEUNES

Crédit photo : ASVEL Basket Association

L'association de l'ASVEL Basket a annoncé, sur ses réseaux sociaux, l'organisation d'un tournoi U15 national afin d'honorer la mémoire de Pierre Murtin, figure de la formation de jeunes basketteurs disparue en décembre dernier. Ce tournoi, composé de 8 équipes et partagé entre la Tony Parker Adéquat Academy et le Gymnase des Brosses, réunira 6 clubs : LyonSO, Roanne, Bourg-en-Bresse, Saint-Chamond, La Ravoire et l'ASVEL, hôte de la compétition.