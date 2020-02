Victor Wembanyama se raconte en vidéo

ESPOIRS

Crédit photo : Olivier Fusy

Victor Wembanyama se démarque par une aisance à la fois technique et dans ses déplacements très rare pour un joueur de sa taille (2,18 m) et de son âge (16 ans). C'est pour cela que depuis des années, il fait saliver tous les observateurs et que les plus grands programmes basket européens tentent de le séduire. Le FC Barcelone s'y est cassé les dents, le natif du Chesnay (Yvelines) évoluant toujours à Nanterre avec qui il participe au Next Generation Tournament de Kaunas ce week-end. Reste à savoir s'il y restera jusqu'à son premier contrat professionnel, de nombreux clubs (l'ASVEL via sa Tony Parker Adéquat Academy notamment, mais pas seulement) essayant de le recruter.

Un jeune homme très bien entouré

Le club, à la demande de sa famille, l'a toujours protégé de ces nombreuses sollicitations, refusant qu'il soit filmé sur les rencontres de jeunes et demandant de ne pas produire d'article à son sujet. Mais le jeune homme grandit et il arrive à un âge (16 ans) où il ne plus être caché. C'est ainsi que Nanterre 92 a produit une vidéo de 11 minutes où le jeune homme revient sur son parcours, décrit sa personnalité et ses objectifs.

De quoi dévoiler sa maturité et sa capacité à très bien s'exprimer pour un adolescent :