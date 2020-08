Yohan Traoré quitte le Pôle France Basketball, direction les États-Unis

JEUNES

L'international français Yohan Traoré (né en 2003, 2m) ne fera pas, cette année, sa rentrée à l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance (INSEP). Il vient, en effet, de s'engager avec la Prolific Prep de Napa (Californie), comme il l'a confirmé sur son compte Instagram.

Poste 3 plutôt délié, le Tourangeau évoluait ces trois dernières saisons au Pôle France Basketball et sort d'une bonne saison en NM1, avec 7,2 points à 49,5% de réussite aux tirs et 3,4 rebonds pour 6,9 d'évaluation en 27 minutes.

Enfant du quartier de Sanitas (situé dans le centre de Tours) d'origine ivoirienne, il a tout d'abord commencé le basketball au Touraine Basket Club (TBC) avant de poser ses pénates au Pôle Espoirs de Fleury-les-Aubrais, non loin d'Orléans. Ailier très physique, redoutable en défense et en transition, il était rentré au sein de l'institution fédérale en novembre 2017, avec un an d'avance et ce après un très bon Tournoi Interzones (TIZ).

À présent, il doit continuer d'améliorer ses qualités techniques, sa capacité à changer de rythme et de direction balle en main pour trouver une fenêtre de tir. Médaillé d'argent lors de l'EuroBasket U16, il avait été l'un des joueurs majeurs de l'équipe de France (8,4 points à 66,7% de réussite aux tirs, 4 rebonds et 1 passe pour 9 d'évaluation en 23 minutes). Mais, cette année, il n'a pas pu participer au Mondial U17, en raison de la crise sanitaire du Covid-19 - initialement prévu du 4 au 12 juillet à Sofia (Bulgarie).