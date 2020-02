Charles Kahudi : "Les joueurs sont à l'ASVEL pour gagner des trophées"

Antoine Diot l'avait prédit la veille : « Ce soir c'est moi qui met des points. Demain ce sera peut-être D-Light, ce sera peut-être Charles, Livio ou Tonye ». Pour la demi-finale face à Boulogne-Levallois, c'est le revenant Charles Kahudi qui a mis l'ASVEL sur orbite en première mi-temps.

Victime d'une entorse de la cheville le 14 janvier contre Fenerbahçe en EuroLeague, le capitaine a été le symbole de cet ASVEL incisif en défense et imperturbable en attaque pour ce qui était seulement son « troisième 5 contre 5 depuis un mois ».

« Le cardio est encore un peu à la traîne, mais le basket, c'est le basket. Sur une courte période, je peux aider, j'espère continuer à prendre du rythme pour la suite, continuer à avancer », a-t-il déclaré après la rencontre

Le facteur X de la première mi-temps

Egalement satisfait d'Ismaël Bako, qu'il a lancé dans le bain sur Vitalis Chikoko d'entrée de jeu, Zvezdan Mitrovic a également souligné l'importance de Charles Kahudi dans ce début de partie qui a permis aux Villeurbannais de prendre le contrôle.

« Boulogne-Levallois est une équipe avec beaucoup de talent en attaque, a souligné le stratège de l'ASVEL. Parfois vous pouvez bien défendre mais vous n'êtes pas à la hauteur en attaque. Cette fois on a bien exploité nos premières intentions et notre jeu de transition a aussi fait une grosse différence. Pour moi, l'un des moments clés a été ces deux paniers à 3-points en contre-attaque de Charles Kahudi en début de match. Ça a fait la différence, on s'est retrouvé à +14. C'est la seule façon pour nous de jouer, bien défendre et concrétiser ça en attaque pour créer l'écart comme on a su le faire ce soir ».