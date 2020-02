Leaders Cup : Qui prendra le premier titre de la saison 2019/20 ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo :

Crédits photos : Sébastien Grasset / Olivier Fusy / Simon Godet

La Leaders Cup 2020 démarre ce vendredi 14 février 2020. C'est la huitième édition de cet événement dans le parc de Disneyland Paris, à Marne-la-Vallée. Elle regroupe les huit meilleures équipes de la phase aller de la saison 2019/20 de Jeep ELITE.

C'est l'occasion de mettre en jeu le premier titre de la saison sportive même si celui-ci ne donne accès à aucune compétition ou « privilège » comme c'est le cas pour le vainqueur de la Leaders Cup Pro B, automatiquement qualifié pour les playoffs. Le contexte festif, la dotation de 100 000 euros pour le club vainqueur et la présence de tout le basket français (joueurs, coachs, présidents, agents, scouts...) incitent toutefois les équipes à jouer le jeu, avant de se lancer dans le dernier tiers de la saison, là où tout se joue.

La SIG et la Roca Team ont toujours gagné depuis 2015

Depuis sa première édition en 2013, quatre clubs différents ont remporté la compétition. L'AS Monaco (2016, 2017 et 2018) et la SIG Strasbourg (2015 et 2019) se partagent les cinq dernières éditions. Les deux premières ont été remportées par le BCM Gravelines-Dunkerque en 2013 puis par Le Mans Sarthe Basket en 2014. Cette édition est propice aux surprises avec trois matchs couperets en trois jours pour les finalistes. C'est ainsi qu'au milieu d'une saison chaotique, la SIG est parvenue à aller au bout l'an passé, avec un Jarell Eddie (MVP) en feu derrière la ligne à 3-points. Toutefois, les surprises sont moindres depuis que la Semaine des As est devenue la Leaders Cup, en 2013.

Cette année, la logique du classement sera-t-elle respectée ? Pour livrer trois combats en trois jours, les effectifs étoffés de l'ASVEL (13 joueurs aptes avec le retour de Charles Kahudi) et des Metropolitans 92 (tous les postes doublés) semblent mieux adaptés. Mais un match couperet dans un contexte différent est toujours un piège. La SIG l'a prouvé en préparation en Coupe de France en battant l'ASVEL... A sept joueurs professionnels (si Jérémy Nzeulie n'est pas rétabli de sa blessure au mollet), parviendront-ils à se transcender face à une équipe diminuée ? L'équipe de Zvezdan Mitrovic s'était ainsi faite surprendre en quart de finale par la JL Bourg en 2019.

Dijon veut valider ses belles performances par un trophée

Si les Metropolitans 92 (6 victoires – dont deux contre Monaco et l'ASVEL – en 2020) parviennent à se sortir du piège choletais – attention, Erman Kunter connaît la formule pour avoir gagné la Semaine des As en 2008 à Toulon -, ils retrouveront probablement l'ASVEL en demi-finale, ce dimanche. Les Rhodaniens auront alors un sentiment de revanche après s'être fait dominer par l'équipe de Frédéric Fauthoux dimanche dernier à l'Astroballe, en championnat.

Dans l'autre partie du tableau, l'AS Monaco et la JDA Dijon, les deux leaders actuels (20 victoires et 3 défaites), sont très attendues. Mais rien est fait pour ces deux formations... En effet, Bourg-en-Bresse avait créé la sensation en 2019 en se qualifiant en finale, après avoir sorti le grand favori (l'ASVEL) comme vu ci-dessus. Le noyau de vétérans, fiers et surtout expérimentés, est bien aidé par des jeunes audacieux dont l'éclosion est plus précoce que prévue. Si la JDA a faim de titre(s) et affiche une âme unique, elle aura forte à faire pour dominer les Bressans pour la troisième fois de la saison.

Quant aux Monégasques, qui n'ont jamais perdu un match à la Leaders Cup (trois participations, trois victoires), leur groupe est actuellement limité en nombre avec le départ de Kim Tillie et la blessure de Paul Lacombe. A neuf, avec le jeune Melwin Pantzar, ils vont toutefois pouvoir s'appuyer sur un groupe très athlétique (Cole, Clemmons, Bost, Ouattara, O'Brien, Sané, Yeguete et Buckner) qui va tenter d'impacter physiquement des Nanterriens eux aussi limités dans leur rotation à l'intérieur avec le forfait de Youssou Ndoye.

Bref, les huit équipes ont hâte d'en découdre et le public souhaite avoir la réponse à toutes ces questions. Début des hostilités ce vendredi à 13h.

Les affiches des quarts de finale de la Leaders Cup LNB :

13h00 : Boulogne-Levallois Metropolitans 92 / Cholet Basket

15h30 : ASVEL / SIG Strasbourg

18h00 : JDA Dijon / JL Bourg-en-Bresse

20h30 : AS Monaco Basket / Nanterre 92

La suite du programme :