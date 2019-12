Les huit qualifiés pour la Leaders Cup : Nanterre et Strasbourg miraculés !

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Claire Macel

Suite à la 16e journée de Jeep ELITE, la phase aller de la saison régulière est quasiment terminée puisque tous les matchs de la 17e journée ont déjà été joués à l'exception du choc entre les deux leaders, l'ASVEL et Monaco. Résultat, on connaît les huit qualités pour la Leaders Cup 2020. Malgré ses deux dernières défaites, le tenant du titre, Strasbourg, sera de la partie. Nanterre, qui a redressé la barre ce dernier mois, s'est également qualifié.

Le premier chapeau est composé des quatre premiers : l'ASVEL, Monaco, Dijon et les Metropolitans 92. Dans le deuxième chapeau, on trouve Cholet, Bourg-en-Bresse, Nanterre et Strasbourg.