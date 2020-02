Monaco se méfie de Dijon, "un adversaire très sérieux"

A Marne-la-Vallée,

Vendredi soir pour le dernier quart de finale de la Leaders Cup, l'AS Monaco s'est logiquement imposée 82 à 70 contre Nanterre. La Roca Team, leader de Jeep ELITE, a dominé physiquement Nanterre pour faire la course en tête. Le collectif monégasque a trouvé son ailier shooteur Yakuba Ouattara, auteur de 22 points, en plus de réaliser une bonne défense illustrée par ses 7 rebonds.

"On a encore une grosse marge de progression, rappelle l'international français. Notamment à certains moments, on se laisse aller et on a un jeu un peu plus individuel. Mais quand on a la tête à l'endroit et qu'on joue bien collectivement, je pense qu'on est compétitif."