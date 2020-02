Sasa Obradovic beau joueur malgré la défaite : "C'était super d'avoir pu prendre part à ce match"

Si tout le monde a reconnu avec justesse la qualité du jeu proposé par Dijon et son efficacité sur le terrain, il est nécessaire de rappeler que l'AS Monaco jouait avec huit joueurs, suite à la blessure de Paul Lacombe et le départ de Kim Tillie. Et si le spectacle a été au rendez-vous, c'est aussi parce que les Monégasques ont réalisé un match solide. Après cette demi-finale perdue 83 à 81 sur un alley-oop, le coach vaincu, Sasa Obradovic est resté classe devant la presse après la rencontre*.

"On doit d'abord féliciter notre adversaire, qui a mérité sa victoire, sa place en finale et a joué avec une énorme confiance. C'était un très bon match. Pour nous, le troisième quart-temps nous a un peu coûté. Offensivement, on n'a pas trouvé les moyens de scorer des paniers faciles. Mais on ne peut pas trop se plaindre. Encore félicitations à Dijon. C'était super d'avoir pu prendre part à ce match. Aucune des deux équipes n'a lâché, je crois que tout le monde a aimé, même la façon dont on finit, quand on revient. Il nous a manqué des petites choses pour changer l'issue de la rencontre, comme la dernière action par exemple. Mais c'est le basket, il faut savoir vivre avec. Comme je l'ai dit, Dijon a mérité sa victoire. Ils ont mis des tirs impossibles, ça a un peu cassé notre confiance mais on n'a pas cessé de se battre. C'est le plus important pour moi."