Soirée record pour Dijon face à la JL Bourg

LEADERS CUP PRO A

Il n'y a pas eu de match en cette fin de journée pour ce 3e quart de finale entre la JDA Dijon et la JL Bourg. Les hommes de Laurent Legname ont déroulé leur basket de A à Z assurant par la même occasion le show et faisant tomber plusieurs records dans l'histoire de la Leaders Cup Jeep ELITE. D'abord celui du nombre de tirs à 3 pts rentrés dans un match (18), puis le plus grand nombre de passes décisives réalisés par un joueur dans un match, à savoir David Holston (13) et enfin du nombre de points inscrits par une équipe au cours d'un match (104).

Si le début de match est équilibré entre les deux équipes (19-17, 10e), rapidement l'écart va se creuser en faveur des Bourguignons avec notamment Richard Solomon qui se fait plaisir à 3 points (20 points dont 4/5 de loin, 8 rebonds pour 25 d'évaluation en 23 minutes). Dijon a beau égaré quelques balles en fin de mi-temps (11 en 20 min, 17 au total) sur la press des Bressans mais aucune crainte (45-30, 20e). Dijon est déjà à 18/23 aux tirs, preuve d'un laxisme défensif des hommes de Vucevic.

Des airs de All Star Game

L'écart est progressif (57-37 ; 66-42), la JL n'existe pas, pendant que Dijon récite son basket. La JDA se fait plaisir à l'image de cette passe dans le dos de Holston (21 d'évaluation en 20 minutes) pour le panier à 3 points avec la faute de Jérémy Leloup (73-47, 29e). Le dernier quart-temps est anecdotique, les dunks s'enchaînent à droite à gauche pour Abdoulaye Loum, Jérémy Leloup. Les deux équipes ouvrent rapidement leur banc. Hormis l'espoir Dorez, tout le monde marque à Dijon. Score final : 104 - 79 (130 - 82 à l'évaluation). Pour la 3e fois de la saison, Dijon s'impose face à Bourg.

Dijon rallie les 1/2 finales et attend désormais son adversaire, soit Monaco (favori), soit Nanterre.

