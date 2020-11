"L'oeil de Fabrice Lefrançois" : son avis sur la finale de la Leaders Cup

LEADERS CUP PROB

Crédit photo : Sabine De Leest

Après avoir donné ses avis pour les 1/4 de finale et les 1/2 finales de Leaders Cup, Fabrice Lefrançois vous livre son avis sur la finale opposant Fos-sur-Mer à Quimper, cet après-midi (14h15).

"Une très belle finale opposant deux équipes qui joueront le haut de tableau de Pro B. La stratégie de recrutement et la philosophie de jeu se ressemblent à savoir :

Construire une équipe avec des joueurs expérimentés, le tout accompagnés de jeunes joueurs aux dents longues.

Contrôler le rythme d’un match tout en s’appuyant avant tout sur une défense de qualité permettant d’être efficace sur jeu rapide.

Fos est invaincu sur la compétition et a proposé une ½ finale de grande qualité contre Nancy, notamment défensivement (65 pts encaissés). Nick Caner-Medley retrouve ses sensations de joueur de très haut niveau et apporte son QI basket notamment à ses jeunes coéquipiers sur les postes intérieurs : Bodian Massa et surtout Allan Dokossi qui pose beaucoup de problèmes aux équipes adverses avec son activité et sa mobilité.

Quimper, sans faire de bruit, fait le « job », grâce à une défense de qualité et un jeu offensif maitrisé lors de leurs deux matchs, le tout sous l’impulsion de David Jackson et Ryan Reid. Il s'agit du 1er match à élimination directe à l'extérieur pour les Bretons. Sur les 6 matchs joués en 8 jours, une seule équipe a réussie à l’emporter hors de ses bases (Nancy à Blois en ¼ de finale)."

Les clés du match :

Contrôle du rebond : avantage Fos. 40,8 rebonds/match contre 32,8 rebonds/match pour Quimper.

Contrôle du tempo : avantage Quimper.

Défense : avantage Fos. 60,2 points encaissés/match en contre 72,5pts encaissés/match pour Quimper.

Contrôle des émotions : avantage Quimper. Les Fosséens ont fait preuve de relâchement en ¼ de finale contre Souffelweyersheim, de même qu'en championnat lorsqu‘elle menait au score… Quimper pourrait en profiter.

Le prono de Fabrice Lefrançois : Fos-sur-Mer.