"L'oeil de Fabrice Lefrançois" : son avis sur les 1/4 de finale de la Leaders Cup

Crédit photo : Sabine De Leest

Petite nouveauté sur BeBasket. Régulièrement, Fabrice Lefrançois donnera son opinion sur les rencontres de Pro B. Coach référencé de cette division avec l'ALM Évreux (2017/20), il compte à son actif 1 demi-finale de playoffs, 2 quarts de finale de Leaders Cup en plus d'avoir propulsé plusieurs joueurs français en Jeep ELITE, le tout avec un petit budget.

En l'absence de journée de championnat, place à la Leaders Cup qui va occuper les prochains jours de ce mois de novembre. 9 jours, 8 équipes, 1 trophée, place aux pronostiques de Fabrice Lefrançois :

Paris - Denain : ce vendredi à 16h

Une opposition très indécise. Paris a réussi à conserver la majeure partie de son effectif ; un mélange d'expérience avec des joueurs majeurs de Jeep ELITE et des jeunes qui progressent à chaque sortie. À noter le début de saison très intéressant de Kevin Franceschi, qui pour sa découverte de la division, s'impose comme un joueur majeur de cet effectif ne manquant pas de talent donc. Malgré un long arrêt dû à la Covid-19, le club parisien a réussi son entrée en championnat avec une large victoire contre Lille (+23).

Après une jolie saison 2019/20, Denain a dû recomposer un effectif a 80% (dépassement de l’âge des moins de 23 ans + masse salariale en forte baisse due à la crise économique). Le club a procédé à 3 réajustements dont l'axe 1-5 Stephen Brown et Ruphin Kayembe, en plus de la signature d’Anthony Racine pour densifier le banc. L’équipe de Remy Valin peut désormais rivaliser avec bon nombre d’équipe de la division, à commencer par Paris.

Le duel : Nobel Boungou Colo contre Chris Ebou Ndow.

Le prono de Fabrice Lefrançois : Pour l'avantage du terrain et le vécu collectif, Paris.

Nobel Boungou Colo tourne à 21 d'évaluation en Leaders Cup (photo : Sébastien Grasset)

Fos-sur-Mer - Souffelweyersheim : ce vendredi à 18h15

À Fos, on a repris la recette qui les a fait monter en Jeep ELITE il y a deux ans, à savoir enrôler beaucoup de joueurs d’expériences (généralement du niveau au-dessus), plus quelques jeunes joueurs prêts à exploser. Leur début de saison valide les choix de Rémi Giuitta avec un 4/4 en phase de poule de Leaders Cup, une victoire à Chalon-sur-Saône en Coupe de France et un bilan de 1-1 en championnat.

Après un magnifique exercice 2019/20, les Alsaciens ont réussi à conserver un bon nombre de cadres comme Jason Bach, Thomas Vergiat, Kentan Facey, Louis Marnette, Sylvain Sautier. Le club s'est renforcé intelligemment avec Dustin Thomas et Michaël Oguine. Ça va défendre dur et jouer un bon basket collectif.

Le duel : Jaraun Burrows contre Kentan Facey.

Le prono de Fabrice Lefrançois : Avantage Fos.

Kentan Facey va devoir contenir Jaraun Burrows, pas une mince affaire (photo : Sébastien Grasset)

Blois - Nancy : ce vendredi à 20h30

Très belle opposition entre 2 équipes visant la montée en Jeep ELITE. Blois est l’équipe la plus dominante de Pro B depuis 3 ans (deux fois 1er du championnat). Mickael Hay et Julien Monclar ont réussi à conserver 7 joueurs sur 10 notamment dont le MVP Tyren Johnson. L'ADA a recruté deux prospects pour qui la Pro B ne sera qu’une étape : Mathis Dossou-Yovo et Mbaye Ndaye.

Du coté de Nancy, les moyens structurels et financiers sont au niveau des ambitions du club, c’est-à-dire, la Jeep ELITE. Le SLUC possède dans ses rangs plusieurs joueurs dominants de cette division. En plus d'avoir conservé un noyau de joueurs français comme Mérédis Houmounou, Enzo Goudou-Sinha et Bastien Vautier, plus le tireur d'élite américain Ron Lewis, les Lorrains ont recruté Tyren De Lattibaudière, Antony Labanca et Charles Nkaloulou. Les deux équipes se sont récemment affrontées en championnat. L'ADA Blois a opéré une grosse remonté au score pour s'imposer au final (76-87) grâce à 34 points de Johnson.

Le duel : Tyren Johnson contre Tyren De Lattibaudière.

Le prono de Fabrice Lefrançois : Avantage Blois.

Retrouvailles entre Tyren De Lattibaudière et Blois (photo : SLUC Nancy)

Quimper - Nantes : samedi à 15h

Deux équipes fortement touchées par la Covid-19 en ce début de saison et en manque de rythme. Quimper, qui peut s’appuyer sur son collectif et sur son maitre à jouer David Jackson, sort d’une très bonne saison et cherche à confirmer malgré les départs de Lucas Dussoulier, Kenny, Baptiste et Chima Moneke en Jeep ELITE, remplacés par Junior Etou, Johan Randriamananjara et Bathiste Tchouaffé.

Nantes, tenant du titre, a effectué quelques retouches à son effectif. Le meneur espagnol Xavi Forcada débarque de Roanne après s'être montré excellent avec Gries/Oberhoffen, il y a deux ans. Jérôme Sanchez renforce le poste 3 après plusieurs années passées à Boulazac et le rookie Josh Ajayi arrive comme un potentiel pivot dominant dans la division. Sont restés Terry Smith, Thibault Desseignet, Gary Chathuant, René Rougeau, Ludovic Negrobar et Abdel Sylla.

Le duel : David Jackson contre Xavi Forcada.

Le prono de Fabrice Lefrançois : Avec 1 défaite sur ses 15 derniers matchs à domicile, avantage Quimper.

Battus il y a 3 jours par Nantes, David Jackson et Quimper vondront leur revanche (photo : Sébastien Grasset)