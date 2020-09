2/2 pour Vichy-Clermont, Evreux revient de loin

LEADERS CUP PROB

Crédit photo : AS

Première réussie pour l'ALM Evreux qui s’est imposée contre Rouen, 82-73, ce dimanche soir en match en retard de la première journée de Leaders Cup. Les Eurois, pourtant fortement diminués avec les absences cumulées de Fabien Paschal, Bashir Ahmed et d’Amadou Sidibé après 7 minutes, ont renversé la vapeur vers la fin du 3e quart-temps.

Un Jhornan Zamora savoureux

Menée 45-55 à la 27e minute, Évreux est revenue à 1 point à l’amorce du dernier acte grâce à son adresse extérieure (12/23 au total). Avant de renverser définitivement renverser la vapeur avec un 25-15 dans les 10 dernières minutes. L’arrière vénézuélien Jhornan Zamora, nouveau capitaine, a montré la voie à ses coéquipiers avec un 31 points (10/13 aux tirs dont 6/8 à 3-pts), 4 rebonds et 6 interceptions et 37 d’évaluation.

Du côté de Rouen, amputé d’Emmanuel Monceau, c’est l’intérieur nigérian Zimmy Nwogbo qui s’est mis en évidence avec 25 points à 10/13 aux tirs, 10 rebonds et 4 interceptions pour 34 d’évaluation. Finaliste de cette édition il y a un an et demi, le RMB ne semble pas prêt à emprunter le même chemin cette saison avec ce deuxième revers.

James Batemon en super-héros

Jouer deux matchs en deux jours, voilà une mésaventure dont se serait bien passé le club de Saint-Chamond, qui a donc perdu à Blois samedi (90-77) et à Vichy-Clermont ce dimanche (85-76). Le SCBVG a toutefois joué le coup à fond, sans succès. Après avoir livré trois gros quart-temps pour finalement s'incliner suite à un incroyable 17-0 la veille, les hommes d'Alain Thinet ont livré un match similaire, sérieux pendant trois quart-temps avant de craquer.

Auteur de 24 points, James Batemon a sonné la révolte « Sang et Or » en fin de troisième quart-temps en claquant un dunk avec la faute en prime alors que Saint-Chamond avait pris les devants au score (53-51) puis un 3 points en fin de période. L'arrière a ensuite été décisif dans le dernier acte avec 11 points dont quatre lancer-francs en toute fin de partie, validant les efforts du trio Ceci-Diop-Guisse- Mourtala, également précieux dans le money-time (85-76).