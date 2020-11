À huis clos, l'ALM Evreux renverse Paris en deuxième mi-temps

LEADERS CUP PROB

Le 4 novembre n'est pas uniquement la date des résultats (qui se font désirer) des élections présidentielles américaines. Elle est aussi le théâtre de la première rencontre officielle LNB depuis le début du confinement entre l'ALM Evreux et Paris comptant pour la dernière journée de Leaders Cup. Après 3 reports, les deux formations pouvaient enfin s'affronter mais dans une ambiance cathédrale, sans spectateur, juste devant un panel de... 4 journalistes privilégiés.

Dans une rencontre n'ayant quasiment pas d'enjeu - l'ALM devait l'emporter de 28 points pour continuer sa route vers le pays de Mickey, enfin chez le finaliste le mieux classé ! - les locaux se sont défaits de Paris 110-105, le tout sans la moindre prolongation.

Franceschi en feu dans le 2e acte

Après un départ canon des locaux (9-0, 2e), emmenés par un Pedro Barral remis de son entorse de la cheville à Denain, les Parisiens vont petit à petit revenir dans le match grâce aux nombreux lancers francs déjà accordés (9/12 en 10 minutes). Evreux remporte ce 1er quart-temps : 25-22. Dans la continuité, les Parisiens vont passer devant pour la première fois grâce à Ismaël Kamagate (21 d'évaluation) et Gauthier Denis (4/6 à 3-points) et même s'envoler grâce à Kevin Franceschi auteur de 16 points à 4/4 de loin dans cet acte (34-47, 16e). Un trou d'air que Neno Asceric déplorait par le manque d'efficacité de ses (jeunes) rotations, "j'attendais davantage de leur part". Paris regagnait les vestiaires avec une avance intéressante : 46-56.

74 points inscrits par Evreux en 2e mi-temps

Le troisième acte est à sens unique pour l'ALM Evreux. Si bruyant en première mi-temps sur chaque panier, debout à chaque action positive, le banc de Paris allait soudainement devenir muet, éteint, comme s'il ne croyait plus à la victoire. Et il y avait de quoi. Totalement dépassé en défense, incapable de se défaire des différentes défenses proposées par Evreux (presse demi-terrain, tout terrain, zone), Paris encaissait un terrible 35-15. Diablement adroit (13/16 au cours de QT) à l'image du tandem Jhornan Zamora et Fabien Paschal auteurs de 35 d'évaluation chacun au final, Evreux reprenait les commandes du match à 10 minutes de la fin 81-71 à la faveur d'un singlant 51-7 (!) à l'évaluation collective. Un quart-temps que les nombreux supporters de l'ALM ont fortement apprécié derrière leur écran et non dans la salle. Les têtes baissées et malgré une tentative de rapprochement (92-88, 36e), le mal était fait, Paris était touché mentalement et s'inclinait 110-105.

"Ils (les joueurs du banc) ont répondu présents" se félicitait Asceric. Rideau et rendez-vous dans 2 mois pour la suite du championnat ? "On va beaucoup s'entraîner, jouer des matchs amicaux. C'est une 2e préparation qui nous attend" concluait le technicien serbo-autrichien. De son côté, Paris poursuit sa route en Leaders Cup.

