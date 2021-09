Aix-Maurienne, Blois, Lille et Nancy enchaînent

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Mardi soir débutait la troisième journée de la Leaders Cup Pro B. Aix-Maurienne, Blois, Nancy et Lille ont signé leur deuxième victoire dans la compétition, en deux matches. Après avoir gagné à Antibes de 21 points, Aix-Maurienne a fait de même contre Saint-Vallier (98-77). Une nouvelle fois, les Savoyards ont fini fort la rencontre (27-12 dans le dernier quart-temps) et Eric Washington s'est illustré avec 26 points marqués. Son back-up au poste de meneur Lucas Beaufort en a ajouté 16.

L'ADA Blois a fait l'écart bien avant chez son voisin tourangeau. L'équipe de Mickaël Hay ont marqué 26 points lors du premier quart-temps tout en réglant leur défense (15 points encaissés, 60 au final) pour l'emporter de 15 unités. Laurence Ekperigin (17 points) s'est régalé à l'intérieur.

! Le derby pour l'ADA qui s'impose sur le parquet du @tmb_toursbasket ! Merci aux supporters présents sur place pour le soutien précieux ! #LeadersCup #ProB #LNB pic.twitter.com/UHIZ1POJwL — ADA Blois Basket 41 (@ADABloisBasket) September 28, 2021

De match serré, il n'y a pas eu non plus entre Nancy et l'ASA Basket (85-63). Le SLUC s'est encore appuyé sur Stéphane Gombauld (14 points à 6/10 aux tirs, 12 rebonds et 3 passes décisives pour 24 d'évaluation).

Enfin, Lille a signé sa deuxième victoire. Après avoir gagné à Denain, le LMB a cette fois pris le dessus sur Saint-Quentin (85-78), en prenant le dessus dans le troisième quart-temps. Le duo Zimmy Nwogbo (24 points à 10/12) - Adonys Henriquez (19 points en 23 minutes) a fait mal aux Picards.

Le déclic pour Saint-Chamond et Rouen ?

Enfin, Saint-Chamond et Rouen ont signé leur premier succès, en battant respectivement Vichy (73-71) et Quimper (74-61). Ce succès va faire du bien à Saint-Chamond qui s'était auparavant incliné contre Boulazac (-18) et est parvenu à s'imposer face à la JAV qui restait sur une belle semaine (deux victoires contre Chalon et Boulazac). Mathieu Boyer (20 points à 8/11 aux tirs et 5 rebonds pour 20 d'évaluation en 19 minutes) semble s'acclimater à merveille à la Pro B. Rouen peut également avoir le sourire après une préparation compliquée. A six joueurs professionnels plus le jeune Brice Dessert (6 minutes de jeu), Benoit Injai (22 points à 9/17 et 3 passes décisives en 34 minutes) & co ont dévoilé de belles ressources.