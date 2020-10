Blois et Fos verront les quarts, Paris s'en rapproche

LEADERS CUP PROB

Crédit photo : Théo Quintard

Blois et Fos-sur-Mer seront au rendez-vous des quarts de finale de la Leaders Cup 2020. Les Blésois ont eu chaud sur le parquet de Saint-Chamond, alors qu'ils menaient pourtant de 20 points à la pause (30-50). Le SCVBG a en effet passé un 13-1 en fin de troisième quart-temps puis a surfé sur cette dynamique pour revenir à 66-68 suite à un panier signé Jérôme Cazenobe (15 points).

Mais l'ADA a pu compter sur un 3 points et un panier avec la faute de Tyren Johnson puis deux missiles de Ben Monclar (19 points) derrière l'arc afin de reléguer les locaux à bonne distance (73-82) même s'il a fallu deux lancers de Tyren Johnson (22 points, 7 rebonds, 5 passes décisives) en toute fin de match pour assurer la première place du groupe E aux troupes de Mickaël Hay (81-84).

Fos frappe encore

Fos-sur-Mer a beaucoup moins souffert du côté d'Aix-Maurienne, s'offrant une nouvelle démonstration face aux Savoyards dans un match qui a basculé dans le troisième quart-temps remporté 32-12 par les Provençaux pour une large victoire de plus, la troisième en trois matchs (55-92).

Les points satisfaction sont nombreux côté fosséen entre le retour réussi de Jamar Diggs (16 points à 4/6 à 3 points, 6 passes décisives), l'impressionnant tandem Burrows-Massa (18 points chacun) ou les performances de Sullivan Hernandez (12 points, 4 rebonds, 4 interceptions, 2 passes décisives en 25 minutes) et Allan Dokossi (7 points, 4 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre en 17 minutes) en sortie de banc, le tout sans Nik Caner-Medley ni Lucas Hergott...

Amara Sy sauve Paris

Avec sa courte victoire face à Rouen (85-83), Paris Basket pointe également à 3-0 mais pourrait encore être rattrapé par Evreux. Dans le duel entre le Rouennais Matic Rebec (18 points, 8 passes décisives, 4 rebonds et 3 interceptions) et le capitaine parisien Amara Sy (25 points à 9/12 au tir dont 3/3 à 3 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions), c'est l'Amiral qui a eu le dernier mot, avec ses 11 points garnis des deux lancers de la victoire à 3 secondes de la fin, là où le meneur slovène a manqué sa dernière tentative au buzzer.

A noter enfin le deuxième succès de Lille qui s'est imposé 71-66 face à Denain. Les Lillois ont pris le meilleur en première mi-temps qu'ils ont terminé par un dunk de Luc Loubaki venant conclure un 10-2 (44-24). Le retour des Denaisiens en fin de partie, emmenés par la paire Skara-Laser, n'y aura rien changé, et le LMBC de Thomas Hieu-Courtois (15 points, 6 rebonds) se retrouve ainsi en tête du groupe C.