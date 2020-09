Blois reprend le point-average sur Vichy-Clermont

LEADERS CUP PROB

Refroidis en fin de match par Vichy-Clermont lors de leur première sortie de la saison au Jeu de Paume, les Blésois ont pris un malin plaisir à rendre la pareille aux « Sang et Or » sur leur parquet ce mercredi, récupérant en prime le point-average et donc la première place du groupe E.

Passés à côté du premier quart-temps (14-25), les locaux ont réagi en plaçant un 12-4 avant la pause (41-38). Les 3 points de Cédric Bah et Lamine Sambe ont replacé Blois devant en fin de troisième quart-temps (57-62). L'issue est restée indécise, Johan Lofberg et James Batemon répondant rapidement de loin pour égaliser à 65-65.

Tyren Jonhson a relancé la machine d'un 3-points bienvenu avant de remettre le couvert quelques minutes plus tard lorsque Vichy-Clermont était revenu à 80-81. Le point-average sur la table, c'est finalement Blois qui a raflé la mise grâce au sang-froid de Benjamin Monnclar, Lamine Sambe et de l'inévitable Tyren Johnson, auteur de 15 points et 4 passes décisives, aux côtés d'Alexis Tanghe (22 points) et du MVP du match, avec 14 points, 10 passes décisives, 4 rebonds et 4 interceptions (85-94).

Blois sera qualifié pour les quarts de finale de la Leaders Cup en cas de victoire à Saint-Chamond ce vendredi.