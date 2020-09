C'est fini pour Antibes, battu par Aix-Maurienne

LEADERS CUP PROB

Toujours privés de Cleanthony Early pour la réception de l'AMSB les Antibois n'ont pas réussi à décrocher leur premier succès dans cette phase de groupes de Leaders Cup.

D'entrée, c'est Aix-Maurienne qui a pris les commandes, terminant le premier quart-temps par un 9-0 (15-24). Malgré un deuxième quart-temps remporté 23-12 par les Azuréens (38-36), l'effort des locaux a été gâché au retour des vestiaires par un 18-1 infligé par le trio Ford-Carne-Ramseyer (39-54). *

L'écart a alors grimpé jusqu'à +18 en fin de troisième quart-temps avant que les Sharks ne tentent un nouveau retour, cette fois impulsé par Sadio Doucouré et Sidy N'Dir (65-68). Mais Xavier Ford (25 points, 12 rebonds, 4 interceptions, 2 passes décisives), bien aidé par David Ramseyer et un 3 points d'Ivan Seppala, a permis à l'AMSB de garder la tête jusqu'à la fin et de s'imposer 79-74.

Dernier du groupe F, Antibes ne peut plus espérer la première place ni une place de meilleur deuxième.