Denain Voltaire et James Washington se séparent

PRO B

Crédit photo : Antoine Bodelet

Entre Denain Voltaire et James Washington (1,80 m, 33 ans), c'est déjà fini. Le club a annoncé le départ du meneur étasunien après seulement deux matches de Leaders Cup disputés, contre Saint-Quentin et Lille. Sur ces deux rencontres, il n'avait pas brillé (7 points et 3,5 passes décisives pour 8 d'évaluation en 25 minutes) mais ses précédents passages en Pro B, à Roanne et Vichy-Clermont, avaient été qualitatifs. Le club s'est mis en quête d'un nouveau meneur de jeu.