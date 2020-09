Départs canons pour Nantes, Paris et Fos

LEADERS CUP PROB

Crédit photo : NHB

Victorieuse lors de la dernière édition, l'Hermine de Nantes a débuté sa nouvelle campagne en Leaders Cup par un succès à domicile, face à Poitiers, ce vendredi soir à l'occasion de la deuxième journée de la phase de groupes.

Le PB 86, déjà battu mardi par Quimper, a offert une belle opposition, résistant au tandem Chathuant-Sylla en première mi-temps (38-35) puis au 12-1 insufflé par la paire Ajayi-Rougeau qui avait alors porté la marque à 70-53 en début de quatrième quart-temps.

Aux côtés de Dwayne Lautier-Ogunleye (27 points), Kevin Mendy, Abdou Mbaye et Akeem Williams ont apporté leur contribution pour ramener les poitevins à deux possessions à trois minutes de la fin (75-69). Il a alors fallu une séquence décisive de René Rougeau (21 points, 4 rebonds, 4 passes décisives, 5 interceptions), sur un tir à 3 points depuis le corner suivi d'un lay-up en transition, puis deux paniers de Josh Ajayi et Jérôme Sanchez pour faire définitivement basculer la rencontre en faveur des Nantais, vainqueurs 85-74). Poitiers pourra regretter ses 22 balles perdues dont 10 pour Akeem Williams.

24 d'éval en 12 minutes pour Nobel Boungou-Colo

Parmi les quatre autres rencontres de la soirée, le match entre Vichy-Clermont et Saint-Chamond ayant été reporté, Paris et Fos-sur-Mer ont fait forte impression à l'extérieur.

Après un mauvais départ sur le parquet de Rouen (15-3, 4e), Paris a rapidement redressé la tête grâce à son adresse extérieure (5 paniers à 3 points dans le premier quart-temps). Passé devant le Rouen Métropole Basket dans le deuxième acte, les coéquipiers de Nobel Boungo-Colo (24 d’évaluation en... 12 min !) ont ensuite fait la course en tête jusqu’à la fin. La bonne défense des Parisiens a empêché la bonne circulation du ballon chez les locaux et leur a permis aussi d’être très dominant aux rebonds (49 à 33). Score final : 66-77. A souligner le match pour le moins timide d'Amin Stevens qui effectuait son retour sous les couleurs rouennaises (2 points, 2 rebonds en 24 minutes, -1 d'éval), tandis que Kevin Franceschi (15 points) et Ismaël Kamagate (12 points, 7 rebonds) ont tiré leur épingle du jeu côté parisien.

Après avoir déjà dominé Antibes en pré-saison, Fos-sur-Mer a remis le couvert, à l'AzurArena cette fois, s'imposant 76-59 après avoir mené les débats durant tout le match. Bodian Massa a masqué la maladresse au tir extérieur des Fosséens en première mi-temps en scorant 14 points (29-37) jusqu'à ce que Kevin McClain ne débloque la situation en claquant trois paniers de loin dans le troisième quart-temps (43-57). Sous l'impulsion de Jaraun Burrows, les Provençaux ont ensuite gardé le cap jusqu'au bout.

Battus lors de la première journée, Lille et Nancy ont repris des couleurs à domicile, les Lillois l'ayant emporté 70-57 face à Saint-Quentin tandis que le Sluc a repoussé Gries-Oberhoffen en deuxième mi-temps, porté successivement par Enzo Goudou-Sinha et Tyran De Lattibaudiere (81-70).

Résultats

Groupe A :

Nantes – Poitiers : 85-74

Groupe B :

Rouen Paris : 66-77

Groupe C :

Lille Saint-Quentin : 70-57

Groupe D :

Nancy - Gries-Oberhoffen : 81-70

Groupe E :

Vichy-Clermont – Saint-Chamond : reporté

Groupe F :

Antibes Fos : 59-76