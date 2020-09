Évreux - Paris reporté ; deux cas de Covid-19 à Paris

LEADERS CUP PROB

Crédit photo : ALM Evreux

Vendredi aurait dû avoir lieu la rencontre de Leaders Cup Pro B entre Évreux et Paris. Finalement, la rencontre a été reportée hier soir suite à un communiqué de la LNB (la date du report n'est pas encore sortie). La raison ? Deux cas de Covid-19 dans le clan parisien : Milan Barbitch et Nobel Boungou-Colo. Tous deux ont été placés en isolement depuis le début de semaine.

Une décision qui étonne toutefois. Mardi, dans le cadre des 64e de finale de Coupe de France, Paris a bel et bien joué face à Saint-Quentin (défaite 76-85). Deux jours plus tard, le match Evreux - Paris est reporté. Selon le nouveau règlement LNB, ce n'est qu'à partir de 3 cas de Covid que la rencontre est automatiquement reportée. Ce qui n'est pas le cas quand deux joueurs sont positifs :

"La LNB précise que dans l'hypothèse de seulement deux cas chez les joueurs, qui auraient entre-temps été isolés, les deux équipes concernées pourront, si elles tombent d'accord, maintenir une rencontre, étant entendu que la décision souveraine reviendra au comité sanitaire."

Bien entendu, il n'est pas question de remettre en cause la décision du comité sanitaire. Loin de là. Si la Coupe de France est sous l'égide de la FFBB, il faut souligner que quand deux équipes LNB s'affrontent dans le cadre de la Coupe, c'est alors le règlement LNB qui s'applique. Et selon nos informations, le club d'Évreux n'aurait pas été contacté par le club parisien comme stipulé plus haut.