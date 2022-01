Évreux élimine Quimper au terme d'un scénario incroyable et se qualifie en finale !

LEADERS CUP PROB

Crédit photo : LNB

C’est un véritable coup de massue pour les Béliers de Kemper. Victorieux de 18 points au match aller (84-66), les hommes de Laurent Foirest avaient pris une belle option avant cette demi-finale retour de la Leaders Cup Pro B.

Mais face à une équipe d’Évreux en pleine bourre ces derniers temps, Théo Léon et sa troupe se sont finalement inclinés de 19 points et voient donc leur aventure prendre fin. Du côté d’Évreux, le coup est parfait. Portés par les 24 points de Paolo Marinelli, les Ébroïciens ont fait la course en tête toute la rencontre et verront donc la finale.

