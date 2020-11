Fos assure devant Souffel

LEADERS CUP PROB

Il n'y a presque pas eu match entre Fos-sur-Mer et Souffelweyersheim dans le deuxième quart de finale de la journée. Les hommes de Rémi Giuitta ont en effet pris les commandes très rapidement, avec l'aide d'un Allan Dokossi hyperactif et d'un Jean-Michel Mipoka déjà adroit (15-5). Kentan Facey s'est montré à son aise dans les airs, et la paire Sylla-Miyem a permis au BCS de rester dans le coup après dix minutes (21-16).

Allan Dokossi spectaculaire

Nik Caner-Medley a pris le relais avec deux lancers et un 3 points bienvenu pour relancer les locaux. Edouard Choquet derrière l'arc et Allan Dokossi à deux reprises ont alors appuyé sur l'accélérateur (36-22), laissant ensuite Nik Caner-Medley (14 points) terminer le boulot avec quatre lancers avant la mi-temps (40-23).

Malgré un retour encourageant à -10 suite à un nouveau gros dunk de Kentan Facey (40-30), Souffel s'est rapidement à l'évidence lorsque Kevin McClain, Jean-Michel Mipoka (16 points) et Jamar Diggs ont aligné les tirs à 3 points pour repasser à +15 (51-36). La jeune garde composée d'Allan Dokossi et Bodian Massa (13 points, 6 rebonds) ont assuré l'écart jusqu'au début du quatrième quart-temps (64-47).

Une frayeur sur la fin, sans conséquence

Allan Dokossi a mis la cerise sur le gâteau en enchaînant les coups d'éclat en début de quatrième quart-temps, participant à porter l'écart jusqu'à +23 (76-53). Par deux tirs à 3 points, Louis Marnette, a maintenu le suspense en fin de match en permettant à Souffel de revenir à 76-69. A l'énergie le BCS a réussi à revenir à -5 sur un ultime panier d'Oumarou Sylla (15 points), pour finalement échouer sur le score de 78 à 73.

Fos-sur-Mer affrontera le vainqueur de la rencontre entre Blois et Nancy à suivre ce soir.

Les stats du match