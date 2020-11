François Peronnet (Nancy) : « Il est plus qu’insatisfaisant de perdre autant de ballons ! »

LEADERS CUP PROB

Crédit photo : Sébastien Grasset

Avant de commencer l’analyse de la demi-finale de la Leaders Cup Pro B, l'entraîneur de Nancy François Peronnet est revenu sur le protocole de la LNB au micro de Maritima Médias, incohérent selon lui. Il en profite pour remercier Fos pour la transparence dont ils ont fait preuve.

« Je tiens à remercier le club de Fos, ses dirigeants, son staff, pour la transparence dont ils ont fait preuve durant les dernières 48 heures au regard de la problématique COVID. Je les félicite aussi pour la qualification acquise sur le terrain. Et à titre purement personnel, en tant que responsable d’une équipe, je peux comprendre les enjeux d’une Ligue Professionnelle sur le fait que les matchs se jouent et je peux comprendre les incidences de calendriers ou économique. Par contre, il existe une incohérence forte entre le règlement, avec le protocole sanitaire, et la priorité qui a été déclaré par la Ligue comme étant l’intégrité physique pour les joueurs, les arbitres, la table de marque et les proches de toutes ces personnes-là. »

Après la victoire à Blois, on pouvait s’attendre à voir un Nancy continuer sur sa lancée. Et si ses joueurs ont perdu cette rencontre, le coach a pointé les pertes de balles de son équipe, avec 21 balles perdues au total.

« La performance, c’est ce qu’on est capable de faire sur la durée. On a eu un haut à Blois et un match bas aujourd’hui. Il est plus qu’insatisfaisant de perdre autant de ballons ! Nous avons été dominés au rebond et donc ça nous a mis plus qu’en difficulté. L’autre élément, c’est le nombre de tirs tentés par Fos et leur réussite par rapport à notre organisation défensive, c’est beaucoup trop. Et c’est la conséquence de nos ballons perdus qui leur donne du jeu rapide. »

Enzo Goudou-Sinha (5 points, 6 passes décisives pour 4 d’évaluation) n’avait pas la tête à analyser cette rencontre. Cette troisième défaite d’affilée en demi-finale en trois ans, est compliquée à digérer...