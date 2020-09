Gries, Saint-Quentin et Quimper font le plein à domicile

LEADERS CUP PROB

Crédit photo : BCGO

Après un succès autoritaire à Poitiers lors de la première journée de Leaders Cup, Quimper s'est de nouveau imposé ce vendredi soir dans sa salle Michel Gloaguen (72-65). Face à Nantes, les hommes de Laurent Foirest ont construit leur succès grâce à une deuxième période aboutie (36-26) après avoir manqué leur 2e quart-temps, encaissant un 12-24. L'adresse chez les deux équipes n'étaient pas trop au rendez-vous (42,4% pour l'UJAP contre 39,7% pour le NBH), mais l'impact défensif des Finistériens a fini par faire la différence en fin de match en plus d'un collectif intéressant : 19 passes décisifs et 4 joueurs à 12 points. Malgré encore la grande activité de René Rougeau sur le parquet - à défaut d'être adroit comme son équipe - avec ses 14 points à 36% aux tirs, 10 rebonds, 5 passes et 6 interceptions, Nantes doit donc s'incliner. Quimper, de son côté, se place dans la course à la qualification en 1/4 de finale de la Leaders Cup.

Gries frôle les 100 points contre Souffel'

Le double-double de Timothé Vergiat (20 points, 10 passes décisives) n'aura pas suffi pour Souffel'. Face à huit souffelois (absences de Jason Bach et Oumarou Sylla), Gries/Oberhoffen a eu besoin de quelques minutes d'adaptation au début de chaque mi-temps pour se chauffer (8-16, 5e et 49-56, 23e). Mais à chaque fois, les locaux ont réussi à revenir sur leur adversaire notamment grâce aux 18 rebonds offensifs (!) captés par les verts et blancs. Au final, le BCGO s'impose 99-94 dans le derby alsacien. Jeff Kebe finit avec 19 points (dont 4/5 à 3-points) et six autres joueurs du BCGO ont atteint ou dépassé la barre des 10 points. À souligner également les 24 passes décisives du collectif griesois.

Enfin Saint-Quentin décroche son premier succès en Leaders Cup, comme Gries/Oberhoffen, en disposant de Denain (75-73). À l'image du résultat final, la partie a été sérrée de bout en bout. Alors que le SQBB débutant la rencontre de la meilleure des manières (9-0) lancée par Hugo Besson (12 points), les Nordistes réagissaient et infligaient un 0-14 (9-14) dont 12 points de David Skara (18 au final). Les deux équipes vont ensuite se livrer un mano à mano jusqu'à la fin. Tenace (63-58 ; 73-68), Denain doit s'incliner la faute à un money-time raté par manque de lucidité et d'efficacité malgré un dernier primé de Matthieu Missonnier au buzzer. Les Denaisiens étaient à deux doigt de doubler la mise après son succès il y 10 jours contre Lille.

Avec Julien Harymann (à Gries),