Jean-Marc Dupraz (Lille) : « Pour moi, il ne fallait pas jouer la Leaders Cup »

Le Lille Métropole Basket (LMB) a enregistré vendredi, contre Saint-Quentin, sa première victoire en Leaders Cup Pro B(70-57). Le coach du club nordiste, Jean-Marc Dupraz, a été séduit par la qualité de jeu de son équipe malgré un premier enchaînement de rencontres compliqué.

« On maintient Saint-Quentin à 57 points, ce qui est très positif sachant toute l’énergie qu’on avait dépensé à Denain en jouant à 6 (Rucklin et Thirouard-Samson non qualifiés pour la rencontre, Traoré et Loubaki diminués physiquement, ndlr). Les joueurs ont été héroïques, ils ont quasiment joué 40 minutes à fond mardi et malgré cet effectif réduit on n’a perdu que de 10 points et on n’a pas eu de casse.

Ce soir, ils étaient valeureux. Ils ont, une fois de plus, tout donné sur le parquet. On a bien fait tourner le ballon offensivement (23 passes décisives) et on a été dur défensivement. Certes, on encaisse 25 points dans le dernier quart-temps, sans doute à cause de la fatigue qui nous rendait moins solide en défense mais ils n’en inscrivent que 57 au total, ce qui est très positif. »