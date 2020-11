Jimmy Djimrabaye (Quimper) : « On n'a pas joué notre basket »

Le camp quimpérois avait de quoi être déçu à l'issue de la défaite de l'UJAP sur le parquet de Fos-sur-Mer en finale de la Leaders Cup de Pro B. Pas suffisamment agressifs, les coéquipiers du capitaine Jimmy Djimrabaye ont manqué leur rendez-vous avec l'histoire.

Ce dernier a exprimé sa frustration après la rencontre en conférence de presse. Quimper n'avait encore jamais déjoué de la sorte cette saison, qui plus est face à une équipe considérablement amoindri. Jimmy Djimrabaye n'a tout simplement pas reconnu son équipe.

« On n'a pas joué notre basket, du tout, a-t-il regretté. On n'a pas respecté les consignes. Face à une équipe réduite, on savait que des joueurs cadres allaient hausser le niveau et nous demander plus d'attention. On a joué en marchant et à leur rythme, du début à la fin (…) On est un peu trop concentrés, parce que c'est la finale. Et à force de trop se prendre la tête, parfois on fait des erreurs. On a manqué carrément de rythme. La balle ne bouge pas assez, on ne pose pas les écrans, on ne fait pas les mouvements qu'il faut, pour se démarquer ou libérer un coéquipier. C'est ça notre jeu, de mettre plus de rythme, mettre le ballon à l'intérieur, ressortir... Ce soir, ça n'a pas été le cas ».