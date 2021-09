L'ADA Blois débute bien la Leaders Cup face à Nantes

PRO B

Crédit photo : ADA Blois

La première journée de la Leaders Cup Pro B s'est clôturée avec la victoire de l'ADA Blois contre le Nantes Basket Hermine 76 à 61. Les Blésois ont été sérieux. Ils sont parvenus à faire l'écart après la mi-temps pour finir avec 15 points d'avance. Les anciens du club Thomas Cornely (22 points à 7/15 aux tirs et 7 passes décisives) et Tyren Johnson (18 points à 7/11 et 5 rebonds) ont brillé. L'équipe de Mickaël Hay va maintenant se déplacer à Tarbes pour y jouer en 1/64e de finale de Coupe de France ce mercredi.