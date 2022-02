L'ALM Évreux remporte le premier trophée de son histoire avec la Leaders Cup Pro B !

LEADERS CUP PROB

Crédit photo : Lilian Bordron

Le match aller nous laissait présager une rencontre haletante et disputée afin de soulever le trophée de la Leaders Cup Pro B 2022. Ce dimanche 20 février 2022, au palais des sports Gentilly, le scénario fut tout autre, au grand dam des Nancéiens.

Pilonnage à l'intérieur pour Évreux



Dès le début du match, on sent la volonté de l'ALM Évreux t'appuyer à l'intérieur par l'initiative de Fabien Paschal (18 points, 7 rebonds et 3 passes), excellent deux jours plus tôt. Tout comme Mathis Keita, détenteur d'une réussite assez inhabituelle à longue-distance (4/5 à 3-points au total). Mais les Ebroiciens posent d’énormes soucis au SLUC Nancy dans la peinture… et bien au-delà. Sur deux actions consécutives, l’Amicale de la Madeleine subtilise le ballon des mains nancéiennes par une intelligente pression tout terrain. Marquis Jackson ne se fait pas prier pour sanctionner à 3-points et ainsi créer le premier écart du match (13-20, 7’).



Les hommes de Sylvain Lautié paraissent circonspects puis littéralement sonné lorsqu’ils encaissent une série de 22-0 à cheval entre le premier et le deuxième quart-temps. Avec un écart dépassant la vingtaine, le SLUC Nancy entre déjà en état d’urgence et tente de revenir plus vite que la musique, commettant de nombreuses erreurs (9 pertes de balles en première période). Mais rien ne fonctionne pour Nancy à l’image de Stéphane Gombauld, contré par l’arceau sur une tentative de reverse lay-up. En plus de cela, Shekinah Munanga (17 points, 9 rebonds et 4 contres) a décidé de ne rien laisser passer et contre toute tentative d'intrusion adverse. L'ALM Evreux contrôle et Nancy ne parvient pas à enchaîner quelques paniers de suite, en partie à cause d'un Shekinah Munanga particulièrement protecteur (3 contres au total) pour se remettre en confiance et enflammer les 5000 spectateurs de Gentilly présents ce dimanche après-midi (29-52, 20').





Shekinah Munanga a posé d'énormes soucis à Nancy, que ce soit en attaque ou en défense. (photo : Lilian Bordron)

Poussé par son public, Nancy y a cru...

Avec un tel écart, Nancy doit essayer de faire douter Évreux dès les premières minutes de la seconde mi-temps. C'est ce que s'emploie à faire Keita et Skara derrière la ligne à 3-points. Mais l'accent mis sur le secteur intérieur par l'Amicale de la Madeleine libère désormais des shoots ouverts comme sur ce tir grand ouvert converti par Radnic (48-66, 27'). A domicile, Nancy n'abdique pas pour autant. Alors qu'Évreux semble quelque peu marquer le pas, Stéphane Gombauld (25 points à 10/17 au tir pour 29 d'évaluation) inscrit un panier à 3-points tout heureux avec la planche. De quoi ramener Nancy à 13 points à l'aube de la dernière période et espérer pouvoir revenir.

Et tel est le cas ! Nancy retrouve de l'adresse, tout le contraire d'Évreux qui n'inscrit plus un panier. Gentilly bouilonne et se met ainsi à rêver d'un retour inespéré quelques minutes auparavant. Sur un dunk de Stéphane Gombauld, le SLUC n'est plus qu'à quatre longueurs (75-79, 35'). Alors qu'il livrait jusqu'à lors une solide prestation, Mathis Keita se rend coupable de deux pertes de balles consécutives. Il n'en fallait pas plus pour aider Évreux à conserver et gérer son avance.

