Laurent Foirest : "Notre entame de match est une faute professionnelle"

Pour Quimper, l’objectif était simple. Vainqueur de 18 points lors du match aller, les hommes de Laurent Foirest se devaient de tenir cette avance face pour rallier la finale de la Leaders Cup. Il n’en fut rien. Théo Léon et sa troupe se sont inclinés de 19 points et quittent donc la compétition par la petite porte. Pour Laurent Foirest, la pilule avait du mal à passer après la rencontre comme le révèle Ouest-France

"Je considère qu’on ne mérite pas d’aller en finale. Il va falloir rapidement qu’on se mette la tête à l’endroit. Il y a des joueurs qui se donnent à fond, d’autres qui essayent et qui n’y arrivent pas.

Avoir perdu n’est pas une faute. Notre entame de match est une faute professionnelle. On met peu d’envie et on en prend 20 dans le premier quart-temps"