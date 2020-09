LEADERS CUP PROB

Crédit photo : Alain Cheneviere

Il y a eu du suspense et du spectcale pour ce premier « choc » de cette soirée de phase de groupes de Leaders Cup de Pro B entre Blois, premier de la saison régulière 2019-2020 et Vichy-Clermont.

L'ADA a dominé la partie pendant plus de trois quart-temps, mêlant efficacité et « show-time » à l'image des dunks de Tyren Johnson (24 points) et du jeune Mbaye N'Diaye, meilleure évaluation du match (25) avec son joli double-double à 15 points et 11 rebonds. Mais Vichy-Clermont a su rester en vie en revenant à plusieurs reprises pour finalement surprendre Blois à domicile dans le money-time.

Un 16-1 pour assommer Blois

La JAVCM s'est appuyée tour à tour sur le culot de Samir Gbetkom (10 points, 4 passes décisives), l'adresse extérieure du tandem Denave-Lofberg et l'agressivité de James Batemon (21 points) pour coller un 16-1 conclu par Mohamed Koné dans le money-time et au cours duquel James Batemon et David Denave se sont particulièrement illustrés (79-83). Les Blésois ont finalement craqué devant l'efficacité de James Batemon sur la ligne (12/13) pour finalement s'incliner 86-91.

L'autre gros coup de la soirée est à mettre à l'actif de Souffelweyersheim qui a frappé fort face à Nancy après avoir notamment passé un 17-0 pour débuter le dernier quart-temps (82-63). Le Nigérian Michael Oguine avec 25 points, 8 rebonds et 3 passes décisives a mené la fronde, bien secondé par le trio Vergiat-Thomas-Facey.

Les Quimpérois au rendez-vous

Quimper a également été crédité d'une belle entrée en matière avec sa victoire 85-68 sur le parquet de Poitiers. Bathiste Tchouaffé a scoré 12 points à 4/8 de loin face à son ancienne équipe tandis que l'expérience du trio Varanauskas-Jackson-Reid a permis aux Quimpérois de gérer sans trembler.

Il y aura peut-être moins d'enseignements à tirer des deux derniers matchs du soir, entre Aix-Maurienne et Antibes d'abord, tant la pièce aurait pu tomber d'un côté comme de l'autre, basculant finalement dans le camp savoyard (72-70), auteur d'un match sérieux, marqué par la première réussie de Kadri Moendadze (18 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, 0 ballon perdu pour 19 d'évaluation). Denain a pour sa part disposé d'une équipe de Lille réduite à six joueurs sur le score de 59 à 49.

Résultats :

Groupe A : Poitiers – Quimper : 68-85

Groupe B : Evreux – Rouen : reporté

Groupe C : Denain – Lille : 59-49

Groupe D : Souffelweyersheim – Nancy : 82-63

Groupe E : Blois – Vichy-Clermont : 86-91

Groupe F : Aix-Maurienne – Antibes : 72-70