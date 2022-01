Le match retour de la demi-finales Nancy - Blois encore reporté

LEADERS CUP PROB

Crédit photo : Lilian Bordron

L'ALM Evreux devra encore attendre pour connaître son adversaire en finale de Leaders Cup Pro B. Ce lundi, dans un communiqué, Nancy a annoncé ne pas être en mesure de disputer la demi-finale retour de la compétition, à cause de plusieurs cas de COVID parmi les joueurs. Le SLUC n'a pas 7 joueurs professionnels disponibles pour jouer la rencontre.

LeadersCup 1/2 finale retour : SLUC vs Blois

REPORTE !



À la suite de cas positifs au Covid-19 détectés au sein du SLUC Nancy Basket, la 1/2 finale de LeadersCup retour, prévue ce mardi 01/02 à Gentilly est reportée à une date ultérieure !



1/3 pic.twitter.com/o0SlJBz1Gx — SLUC Nancy Basket (@SLUCbasketNancy) January 31, 2022

Le 18 janvier dernier, le match avait été reporté une première fois, pour des cas de COVID à Blois. La rencontre avait été repoussée au 1er février, mais doit être une nouvelle fois reportée à une date ultérieure. Au match aller, le SLUC avait pris une option sur la qualification en finale, en battant l'ADA Blois de 7 points d'écart, 79 à 86, grâce notamment à un grand match de Mathis Keita (1,92 m, 30 ans), auteur de 15 points et 13 passes décisives pour 29 d'évaluation, et du duo Stéphane Gombauld (2,00 m, 24 ans) Antony Labanca (1,85 m, 27 ans), auteurs respectivement de 20 et 19 points.

Le prochain match des Nancéiens en championnat, prévu vendredi en déplacement à Vichy-Clermont, reste aussi à confirmer. L'ADA Blois recevra Boulazac samedi, dans le cadre de la 18e journée de Pro B.