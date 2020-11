Les affiches des quarts de finales sont désormais connues

LEADERS CUP PROB

Le plateau des quarts de finale de la Leaders Cup est désormais connu. Le groupe A a livré son verdict après le dernier match entre Nantes et Quimper. Les Nantais devaient l'emporter d'au moins 8 points pour ravir la première place du groupe aux hommes de Laurent Foirest et ont ainsi compté jusqu'à 14 points d'avance en début de quatrième quart temps suite à trois paniers à 3 points de Garry Chathuant et deux de Thibault Desseignet (76-62). Mais Ovidijus Varanauskas, et le tandem Jackson-Tchouaffé ont permis à Quimper de préserver l'essentiel malgré la défaite (80-75).

Avec un bilan de trois victoires pour une seule défaite, Nantes s'est retrouvé meilleur deuxième et disputera donc son quart de finale ce week-end... à Quimper, qui dispose du meilleur goal average derrière Fos-sur-Mer.

Parmi les autres affiches, on retrouvera notamment un gros duel entre Blois et Nancy, deux équipes qui ont déjà dû en découdre en Pro B cette saison (victoire 87-76 de l'ADA à Nancy).

Le programme des quarts de finale (13/14 novembre, horaires à définir) :