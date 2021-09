Mickaël Gelabale : "La Leaders Cup Pro B m’intéresse car je ne l’ai pas à mon palmarès"

A 38 ans, Mickaël Gelabale découvre la Pro B avec l'Elan Chalon. L'ancien international français a une mission claire : faire remonter le club bourguignon. Mais après quatre saisons difficiles, l'institution peut se servir de cette descente en Pro B pour entrer dans une nouvelle ère et tout simplement rebondir. C'est l'avis de l'ancien joueur EuroLeague et NBA, qui s'est exprimé dans le Journal de Saône-et-Loire.

Samedi soir, l'Elan Chalon a bien démarré sa saison en l'emportant 90-59 sur le parquet de l'Alliance Sport Alsace. L'équipe de Sebastian Machowski a fait preuve d'un très grand sérieux alors que cette compétition est parfois vue comme la suite de la préparation par les équipes de Pro B. Mickaël Gelabale compte lui bien la gagner :

"Personnellement, la Leaders Cup, ça m’intéresse vraiment car je ne l’ai pas à mon palmarès. Et puis ce n’est pas non plus comme la Coupe de France où l’on peut tomber sur l’ASVEL et se faire sortir à n’importe quel tour."