Nancy : Charles Nkaloulou arrêté entre 2 et 3 semaines

PRO B

Sorti sur blessure lors de la lourde défaite de Nancy à Lille en Coupe de France (75-55), Charles Nkaloulou (2,00 m, 26 ans) est touché au genou. L'Est Républicain indique que l'ailier-fort congolais est arrêté pour une durée de 2 à 3 semaines. L'ancien joueur d'Aix-Maurienne manquera donc la suite et fin du 1er tour de la Leaders Cup, contre Souffelweyersheim ce mardi soir et à Gries, le 6 octobre.

En deux rencontres de Leaders Cup, Nkaloulou a tourné à 5,5 points et 3 rebonds en 25 minutes.